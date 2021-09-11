В Чернигове мужчина превратил свой Jeep Commander огромный кабриолет. Отметим, что внешне он похож на Rolls-Royce. Об этом пишет издание Topgir. Какие особенности авто Как рассказал владелец автомобиля, силовой агрегат и коробка передач автомобиль получил от Mercedes-Benz E-класса в 210-м кузовом. Также переработан кабриолет Jeep Commander по размерам схож с Rolls-Royce. Свою разработку владелец Jeep Commander выставил на аукцион. За обновленный автомобиль человек хочет получить не менее $ 10000. Владелец также установил на кабриолете огромные фары, четыре выхлопные трубы и убрал крышу салона.

Украинец переделал автомобиль под кабриолет (фото: topgir.com.ua) Ранее мы сообщали, что пикап Dodge Ram превратили в экстравагантный кабриолет. Необычный автомобиль продается за 7500 долларов. Этот Dodge Ram 1500 третьего поколения оснащен 4,7-литровым бензиновым мотором. Также мы писали, что в Германии за бешеные деньги продают авто "Нива". Автомобиль сделан в кузове пикап, в который его превратила местная фирма.