В 2021 году существенно поднялись цены на крупы в украинских супермаркетах и магазинах. В среднем цена за один килограмм увеличилась на 13-31%. Крупы рекордно поднялись в цене, сообщили в Министерстве аграрной политики. По данным специалистов, цена гречневой крупы и риса увеличилась за год на 14%. Единственная крупа, которая подешевела — это пшено. Цены за год на пшено упали на 16% и сейчас приблизительная цена в магазинах за килограмм — около 18 гривен. Сколько стоят крупы в Украине в сентябре 2021 Кукурузная крупа — 12,91 грн (на 24% выше, чем в 2020 году) Гречневая крупа — 35,63 грн (подорожала на 14%) Гороховая крупа — 14,33 грн (подорожала на 20%) Ячменная крупа — 11,20 грн (подорожала на 31%) Пшеничная крупа — 14,10 грн (подорожала на 13%) Что еще подорожало в 2021 году Рекорды подорожания в Украине за год избили сахар и подсолнечное масло. Подсолнечное масло выросло в цене на 70%, а сахар — на 75%. Яйца в Украине за год подорожали на 46%. А вот цена на мясо сильно не изменилась. Свинина подорожала всего на 5%, говядина — на 13%. Из овощей сильнее цены поднялись на лук и свекла — около 50%, а вот картофель подешевел на 14%. Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, почему выросла цена подсолнечного масла. А также рассказывали о том, что осенью в Украине могут измениться цены на сахар.