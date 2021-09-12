День осеннего равноденствия 2021 наступит 22 сентября в 22:20. Этому времени давно приписывается особая энергетика, его называют "днем силы". А в этом году дата по-настоящему особенная, ведь число и время состоит из семи двоек. Что запрещено делать в этот день, важны традиции и в чем особенность этого события — читайте ниже в нашем материале. Что запрещено делать в День осеннего равноденствия Не начинайте ничего нового 22 сентября — только планируйте, подводит итоги, делайте выводы, думайте о будущих действиях. Избегайте ссор, конфликтов, выяснения отношений, иначе отпугнете удачу и благополучие. Нельзя завидовать, сплетничать, осуждать людей. Любой негатив, проявленный в День равноденствия разрушит положительную энергетику и может привести к дальнейшим неприятностям. Нельзя в такой день отказывать гостям, просятся в гости или внезапно появились на пороге. Наоборот — приготовьте угощение и соберитесь за столом, чтобы отлично провести время. Нельзя 22 сентября брать деньги в долг или занимать их кому-либо. А вот это нужно сделать до 22 сентября Считается, что ко Дню равноденствия нужно обязательно завершить давние дела, чтобы они не затянулись еще больше. Это может быть ремонт, проект, обучение и так далее. Кроме того следует очистить пространство в доме, убрав его от хлама. Наконец избавиться от вредной привычки, а также очистить голову от тяжелых деструктивных мыслей (страхов, зависти, ревности). Выполните давнее обещание — сводите ребенка в аквапарк, отремонтируйте двери в шкафчике, о чем вас давно просит жена, помогите родителям с ремонтом. Спланируйте дела на осень и зиму, поставив реальные задачи, которые вы сможете действительно выполнить. Ранее мы писали, что обязательно нужно успеть сделать до Дня осеннего равноденствия. Также астролог рассказала о противостоянии Солнца и Нептуна, изменения принесет каждому из нас уникальное время.