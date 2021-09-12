День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Дата постоянно меняется, но выпадает на первые числа месяца — в 2021 году приветствовать педагогов будем 3 октября. Поскольку день учителя выпадает всегда на воскресенье, то все праздничные мероприятия проходят накануне в пятницу или в понедельник. Что нужно знать о Дне учителя, как его отмечают в Украине — читайте в нашем материале ниже. День Учителя на официальном уровне в Украине начали отмечать еще в 1980 году. Стоит отметить, что в первое воскресенье октября педагогов приветствуют только в бывших странах Советского Союза. Многие страны мира приветствуют учителей 5 октября — во Всемирный день учителя, который был установлен ЮНЕСКО. Традиции на День учителя Всех преподавателей в этот день традиционно приветствуют цветами, сладостями, открытками, теплыми словами. Ученики организуют концерты и различные мероприятия, а уроки в этот день обычно сокращены. Одной из традиций, которые прижились за последние годы, стал "День самоуправления". Старшеклассники берут на себя управление школой, проводят уроки в младших классах и дают учителям немного отдохнуть. В День учителя школу обычно посещают те, кто ее уже давно закончил. Это стало доброй традицией, чтобы выразить свое уважение и благодарность педагогам даже через много лет. интересные факты Слово "педагог" появилось в Древней Греции. Так назвали людей, которые в буквальном смысле были "ведущим ребенка". Обычно это были домашние работники, которые не могли выполнять тяжелую физическую работу. На них была возложена функция отводить детей в школу, забирать их оттуда, гулять с ними, ухаживать за ними и заниматься различными науками. Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечать в сентябре 2021. А также мы рассказывали о том, что в 2022 году украинцы получат дополнительные выходные дни.