Австрийская компания Orbrist представила на выставке IAA в Мюнхене необычный прототип. Инженеры компании установили в электрический кроссовер Tesla Model Y бензиновый двигатель и гибридный привод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Orbrist. Оборудовать электромобиль двигателем внутреннего сгорания? Подобное кажется оксюмороном, но в австрийской компании Orbrist аргументы в пользу такого решения. На автосалоне IAA Mobility в Мюнхене компания представила свою необычную разарботку — кроссовер Tesla Model Y, которому имплантировали ДВС. Технология HyperHybrid авторства австрийцев предусматривает установку малолитражного бензинового мотора. Он расположен на передней оси, имеет два цилиндра и рабочий объем 1 литр, но не связан напрямую с колесами, а выполняет роль генератора подзаряжает тяговую батарею. А уже и питает электромотор, вращающий колеса. То есть в машине реализована схема параллельного гибрида. Но зачем? Отмечается, что до 60 километров в час такой гибрид работает от аккумулятора, а на более высоких скоростях добавляется двигатель внутреннего сгорания. Расход горючего заявлена на уровне 2 л / 100 км, а выбросы вредных веществ не превышают 24 г / км. С такой силовой установкой автономность составляет 1500 км — ощутимо больше, чем в оригинальной Model Y. Электрический привод может быть в двух вариантах — с одним или двумя електрдвигунамы (136 и 272 л.с. соответственно). Если это не впечатляет, у компании есть еще один аргумент в пользу своей концепции. За счет батареи меньшей емкости, установленной вместо штатного аккумулятора, цена машины заметно снижается. Заявлено, что в условиях массового производства стоимость такой силовой кустановки может составить всего 2000 евро — против 12000 евро за штатные мотор и батарею Tesla Model Y. На данный момент Orbrist ищет подрядчика, который мог бы наладить серийный выпуск такого гибрида. Если все пойдет хорошо, производство может начаться в 2025 году. Напомним, самая дешевая Tesla за 25000 долларов дебютирует в 2023 году. Новая модель не будет называться Model 2, как считалось ранее.