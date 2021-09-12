По факту смерти судьи Печерского районного суда г.. Киева отрытое уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины — "умышленное убийство". Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. Как отмечается в сообщении, по предварительным данным следствия, событие произошла 11 сентября текущего года в с. Погреба Броварского района Киевской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначено комплекс экспертиз. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г.. Киеве. "Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве", — говорится в сообщении. Как сообщало РБК-Украина, в с. Погребы (Броварской район) найден мертвым судья Виталий Писанец. Дело ведет Государственное бюро расследований. Напомним, именно судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец продолжал арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.