Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссе в воскресенье, 12 сентября прибыл в Иран. Руководитель ядерной службы ООН проведет переговоры, которые могут ослабить противостояние между Тегераном и Западом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Гроссе прибыл в Тегеран накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе. Он встретится с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами. На этой неделе МАГАТЭ проинформировало государства-члены об отсутствии прогресса по двум основным вопросам: объяснение следов урана, обнаруженных на нескольких старых, незаявленных объектах, и получения срочного доступа к некоторому оборудования для мониторинга, чтобы агентство могло продолжать отслеживать отдельные части ядерной программы Ирана в соответствии с соглашением 2015 года. Отдельные непрямые переговоры между США и Ираном о возвращении к соблюдению условий соглашения были приостановлены с июня. Вашингтон и его европейские союзники призывают Администрацию президента Эбрагими Раисе, которая вступила в должность в августе, вернуться к переговорам. В соответствии с соглашением 2015 между Ираном и великими державами Тегеран согласился на ограничение своей ядерной деятельности в обмен на снятие санкций. Президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения в 2018 году, снова введя болезненные экономические санкции. В 2019 году Иран отреагировал нарушением многих основных ограничений соглашения, как обогащение урана до более высокой чистоты, приближенной к той, которая подходит для использования в ядерном оружии. Западные государства должны решить, стоит ли продвигать резолюцию с критикой Ирана и усилением давления на него за то, что он препятствует МАГАТЭ, на заседании Совета управляющих агентства, состоящий из 35 стран, на следующей неделе. Резолюция может поставить под угрозу возобновления переговоров по сделке, поскольку Тегеран недоволен такими шагами. Страны, входящие в Совет управляющих МАГАТЭ, будут наблюдать за визитом Гроссе, чтобы узнать, уступит Иран или в вопросе о предоставлении доступа к оборудованию для мониторинга, или возможности получения ответов по частям урана, выявленным на незадекларированных объектах. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон США приближается к отказу от ядерной сделки с Ираном.