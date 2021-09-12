Иран позволит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обслуживать камеры наблюдения на своих ядерных объектах. Об этом договорились во время визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гроссе в Тегеран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Переговоры с главой МАГАТЭ нацелены на ослабление противостояния между Тегераном и Западом, поскольку оно грозит эскалацией и срывом переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном. "Инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицировано оборудования и заменять их носители, которые будут храниться под общими печатями МАГАТЭ и AEOI в Исламской Республике Иран", — говорится в совместном заявлении ядерных органов. Гроссе прибыл в Тегеран накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе. Он встретится с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами. На этой неделе МАГАТЭ проинформировало государства-члены об отсутствии прогресса по двум основным вопросам: объяснение следов урана, обнаруженных на нескольких старых, незаявленных объектах, и получения срочного доступа к некоторому оборудования для мониторинга, чтобы агентство могло продолжать отслеживать отдельные части ядерной программы Ирана в соответствии с соглашением 2015 года. Западные государства должны решить, стоит ли продвигать резолюцию с критикой Ирана и усилением давления на него за то, что он препятствует МАГАТЭ, на заседании Совета управляющих агентства, состоящий из 35 стран, на следующей неделе. Резолюция может поставить под угрозу возобновления переговоров по сделке, поскольку Тегеран недоволен такими шагами. Страны, входящие в Совет управляющих МАГАТЭ, будут наблюдать за визитом Гроссе, чтобы узнать, уступит Иран или в вопросе о предоставлении доступа к оборудованию для мониторинга, или возможности получения ответов по частям урана, выявленным на незадекларированных объектах. Отметить, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссе в воскресенье, 12 сентября прибыл в Иран. Руководитель ядерной службы ООН проведет переговоры, которые могут ослабить противостояние между Тегераном и Западом. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон США приближается к отказу от ядерной сделки с Ираном.