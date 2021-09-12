В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4 / 26,6 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. Как напомнил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,1%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,02 до 26,73 грн (-1,1%). Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,88 / 26,90 до 26,74 / 26,76 грн (-0,5%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,85 / 27,04 до 26,65 / 26,84 грн (-0,7%). При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%. Отметим, по прогнозу аналитиков, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро может умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке. До конца месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6 — 27,1 грн, евро — в диапазоне 31,2-31,8 грн. Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 заложено среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 составляет 28,8 гривен за доллар.