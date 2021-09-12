За прошедшие сутки, 11 сентября, в Украине зафиксировали 2196 новых подтвержденных случаев заражения Коронавирусная инфекцией. Это меньше, чем накануне (3869 случаев). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные МЗ. Так, госпитализированы — 1257 человек; летальных исходов — 22; выздоровели — 499 человек. За сутки протестировано: методом ПЦР-18887 лиц, методом ИФА — 3099 человек, экспресс-тестами — 16716 человек. За все время пандемии в Украине: заболело — 2316619 человек; выздоровели — 2221110 человек; летальных исходов — 54 342; проведения ПЦР-тестов — 12269080. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях. Напомним, 10 сентября в Украине было зафиксировано 3869 новых случаев заражения Коронавирусная инфекцией.