За субботу, 11 сентября, в Украине 74 444 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 29170 человек полностью иммунизированы — 45274 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные МЗ. По данным министерства, в течение суток работали 579 мобильных бригад, 1722 пункты прививки; 383 центры вакцинации. С начала прививочной кампании привито 5889812 человек, из них получили одну дозу — 5889810 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 4775986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10665796 прививок. Напомним, по состоянию на конец августа в Украине суммарно уже завезли 19200000 доз вакцин и поставки будут постоянно продолжаться.