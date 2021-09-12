Телеведущая Лидия Таран оконфузилась во время съемок выпуска ТСН. Но журналистка не растерялась и с присущим ей легким юмором рассказала об этом своим корреспондентам в социальных сетях. Неудобным моментом Лидия поделилась в своем Instagram-сториз. В кадре 43-летняя телеведущая предстала в голубом однобортный платья-пиджаке с V-образным декольте. В какой-то момент Лидия засмеялась и у нее расстегнулась верхняя пуговица на одежде. "Кажется, кому-то надо перестать есть. Или смеяться?" — подписанный ролик. Интересно, что ранее телеведущая поделилась секретом стройности, посоветовав носить черное. Отметим, что Лидия Таран является постоянной ведущей на телеканале 1 + 1 с 2009 года. Она занималась такими программами, как "Я люблю Украину", "Завтрак с 1 + 1", ТСН и "ПроФутбол". До августа 2010 года находилась в гражданском браке с ведущим Андреем Доманским. Они прожили вместе пять лет, совместно воспитывают дочь Василису. Ранее мы писали о самых громких казусы с украинскими ведущими в прямом эфире. Здесь и потерянный зуб, и потерянные туфли, и химические взрывы. Также сообщалось, что "зеленые человечки" в Крыму напали на сестру ведущего "плюсов".