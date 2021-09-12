Тему советского автопрома даже фанаты тех времен обходят стороной, признавая эти средства передвижения настоящим хламом. Советские машины часто ломались, были максимально некомфортной для водителя, так и для пассажиров, уже и говорить об их страшный внешний вид. Известный блогер Максим Мирович собрал в новом посте наиболее бедных и уродливых представителей советского автопрома, по сравнению с которыми даже корявый Москвич может показаться Мерседесом. "Ушастый" Запорожец Из всех легковых автомобилей, произведенных в СССР, "Запорожцы" считались наиболее убогими. Они были очень маленькими внутри, и человек с ростом 180 см упирался головой в потолок. Кроме того авто имело ряд недостатков: плохо заводилось, глохли на дороге, часто ломалось. Звание "ушастого" Запорожца носило сразу две модели ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 — первый выпускался с 1966 по 1972 годы, а второй — с 1971 по 1994. Различия в них были незначительны, а свое прозвище эти авто получили боковых воздухозаборники для охлаждения расположенного сзади двигателя. Выглядели они страшно и одновременно комично.

Фото: "Ушастый" Запорожец (mirovich.media) "Горбатый" Запорожец Еще более убогим, чем "ушастый", была предыдущая версия Запорожца, который получил в народе меткое прозвище "горбатый". ЗАЗ-965 принадлежал класса микролитражек с двигателем объемом 0,8 литра и мощностью в 30 лошадиных сил. Несмотря на микроскопические размеры, "горбатый" считался полноценным двухдверным седаном для четырех человек. В народе этого "красавца" ласково называли "ведром".

Фото: "Горбатый" Запорожец (mirovich.media) СМС С3Д, "Инвалидка" Задумка создать специальный автомобиль для людей с ограниченными возможностями прекрасная — но вот реализация в этом случае получилась по-совковому ужасной. Мотор мощностью всего в 12 лошадиных сил был крайне слаб для 500-килограммового автомобиля (без учета массы водителя и пассажиров). Машина крайне медленно разгонялась всего до 55 км / ч, часто ломалась и быстро ржавела. Что говорить о дизайне — автомобиль был похож на мусорный бак.

Фото: СМС С3Д, "Инвалидка" (mirovich.media) ГАЗ-69 "Козел" Этому Советском внедорожнике при разработке дали имя "труженик", даже выгравировав это слово на приборной панели первых экземпляров авто. Но в народе его стали называть просто — "козел". Авто было очень дубовым, примитивным, неустойчивым во время движения и часто ломалось.

Фото: Легендарный "Козел" (mirovich.media) ЗАЗ-1102 "Таврия" "В последние годы СССР совковый автопром вдруг решил реанимировать имидж" Запорожца "и разродился моделью" Таврия "с (как писали совковые буклеты)" модным ступенчатым силуэтом корпуса "… В итоге получился такой себе дешевый вариант" ВАЗ девятка "- предел мечтаний кооператоров конца восьмидесятых, воспетый также в песне группы "Комбинация", — пишет блогер. В итоге те, кто не мог себе позволить "девятку" — покупал "Таврию", которая была таким же убожеством, как и другие совковые машины из списка.

Фото: "Таврия" (mirovich.media) Ранее мы писали о "убогий советский фастфуд" — грязные пивные, вонючие чебуреки и хамство. Также блоггер всего одним фото показал, что такое "совок" в голове.