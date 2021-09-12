Москва может поставить в Беларусь до 2025 года вооружение более на чем 1 млрд долларов. Александр Лукашенко на военных учениях "Запад-2021" заявил, что Владимир Путин рассказывал ему о комплексах С-500. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Белта". По его словам, на переговорах в Кремле обсуждались перспективы поставок комплексов C-400. "Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. В том числе я ему еще раз напомнил о С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы, — сказал он. Кроме того, Лукашенко заявил, что Путин на встрече в Москве рассказал ему о более современных ЗРК С-500. "Он мне рассказал о более современные комплексы С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс", — сообщил Лукашенко. Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что Вооруженные силы следят за военными учениями России и Беларуси "Запад-2021". Непосредственной угрозы для Украины на данный момент нет, но обстановка динамична.