Карантин в Украине планируют усилить. В ближайшее время вся страна перейдет с "зеленой" в "желтую" зону, но для вакцинированных введут привилегии. Подробнее о том, каким будет новый карантин — в материале РБК-Украина ниже. Когда усилят карантин Принять решение об усилении карантина могут на следующей неделе. Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что карантин в Украине усилят к ограничениям "желтой" зоны уже с 13 dересня. Однако позже планы Минздрава изменились. Так, на заседании Кабмина в прошлую среду, 8 сентября, Ляшко озвучил следующий алгоритм действий: принятие постановления по новым правилам карантина, а затем заседание комиссии ТЭБ и ЧС по "желтой" зоне. По словам Ляшко, новые правила уже разработаны и проходят согласование, после чего МЗ инициировать внеочередное заседание Кабмина. Как ожидается, карантин по-новому будет включать привилегии для вакцинированных. Как ожидается, Кабмин может рассмотреть новую карантинную постановление уже в начале следующей недели. После этого, как сообщал Ляшко, должно пройти семь дней (правительство по закону должен предупреждать об усилении карантина именно за семь дней), чтобы постановление вступило в силу. Следующий шаг — комиссия ТЭБ и ЧС, решением которой и будет введена "желтая" зона. Какие правила "желтой" зоны сейчас Согласно действующим правилам, вся Украина одновременно вернется в "желтую" зону, если три дня подряд будет содержаться один из следующих критериев: число новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75; коэффициент выявления случаев COVID-19 более 4%; количество ПЦР и экспресс-тестов на антиген течение последних семи дней на 100 тыс. населения — меньше 300; наличие оснований для введения "красной" зоны хотя бы в одной области. "Желтую" зону вводит госкомиссия ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации ситуации в течение 7 дней подряд, так же решением комиссии вся страна вернется в "зеленую" зону. В "желтой" зоне запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более чем на 50%, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человек на 10 кв. м. Также в "желтой" зоне обязательно масочный режим и социальная дистанция. Отметим, как сообщалось в Минздраве, по новым правилам, для вакцинированных в "желтой" зоне не будут вводить норму о количестве людей на квадратный метр. Каким будет карантин для вакцинированных В Минздраве уже анонсировали некоторые правила нового адаптивного карантина, в котором привилегии будут люди не только с полным курсом вакцинации, но и с одним прививкой. Так, например, школы "желтой" зоны смогут работать, если 80% педагогов будут хотя бы одну прививку. В "красной" зоне условие усиливается и для работы образовательных учреждений понадобится полный курс вакцинации. Еще одним преимуществом является работа кафе, ресторанов, кинотеатров. Все они смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы. Доказательством вакцинации будет COVID-сертификат (желтый — для одной дозы, зеленый — для двух доз), который нужно будет показать на входе. Или остановят транспорт Как ранее сообщали в Минздраве, "желтая" зона не предусматривает введение ограничений на транспорт. Отметим, в Киеве уже готовятся к возможному локдауну и разработали новые правила на случай введения ограничений. Так, на этот раз планирую вводить электронные спецпропуска на транспорт. Ситуация с коронавируса сегодня По данным Минздрава, по состоянию на 12 сентября в Украине зафиксировали 2196 новых случаев коронавируса. Вакцинировались уже 5889812 человек, две дозы получили 4775986 украинский. В четырех регионах уровень госпитализации не отвечает критериям "зеленой" зоне. Это Волынская, Львовская, Одесская и Тернопольская области.