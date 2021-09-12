В пригороде Харькова молодая пара погибла во время свидания. В соцсетях сообщают, что парень и девушка были в микроавтобусе на берегу водоема. В какой-то момент авто скатилось в воду, и выбраться им не удалось. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Трагедия произошла вечером 11 сентября в районе Безлюдовки в местном водохранилище. Молодые люди находились на заднем сиденье автомобиля Renault Trafic. Микроавтобус скатился в воду, что и привело к гибели людей. Спасатели очень долго пытались достать авто. Ситуацию осложняло то, что машина лежала на боку. Тросы обрывались, но в конце концов машину достали. "На Безлюдовке Газель ушла под воду: два трупа. Парень с девушкой занимались интимными делами в машине и скатились в воду … Выбраться, к сожалению, не удалось … Спасатели сейчас извлекают авто из воды", — говорится в сообщении канала Типичный Харьков. Информацию об инциденте подтвердили в ДСНС Харьковском СМИ 057.ua.

Видео: под Харьковом пара утонула в водоеме занимаясь любовью

Ранее сообщалось, что в Грузии трагически погиб украинский пластун. 36-летний Петр Борис дошел до вершины и умер.