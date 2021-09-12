Вопрос к диетологу "Что же делать с лишним весом?" часто решается очень просто: правильным питанием. "Я не понимаю, откуда она берется, я практически ничего не ем! С воздуха, что ли?", — вот такое приходится часто слышать от клиентов, призналась врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram.

Ничего не есть — это не вариант (фото: pexels.com) Ну во-первых, ничего не есть — это плохой вариант. При голодании или больших перерывах в приеме пищи организм замедляет обмен веществ (метаболизм). При замедленном метаболизме организм будет накапливать даже ту малость, которую съедаете. Во-вторых, надо пристальнее рассмотреть свой рацион. Вес набирается только через углеводы. Вы точно не злоупотребляете ими? Хлеб, макароны, картофель, белый рис, сахар, сладости. Если такие продукты в вашем рационе в избытке, то вес будет расти. Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле

Стоит сбалансировать питание (фото: pexels.com) Что делать, чтобы начать худеть: Начать есть. 3-4 приема пищи. Следить за количеством белков, жиров. Они часто бывают в дефиците. Минимизировать количество быстрых углеводов. Перенести все углеводы в первой половине дня. детальное меню Завтрак: в идеале, белково-жировой, чтобы не было чувства голода уже через час и соблазна перекусить чем-нибудь сладеньким. Если любите есть овсянку, добавьте к завтраку пару вареных яиц или бутерброд с жирной рыбкой, печенью трески или авокадо. Обед: белки, жиры, углеводы. В вашей тарелке должен быть обязательно кусок мяса / рыбы, гарнир из круп и овощи. Это будет идеальный вариант. На десерт можете побаловать себя сладким. Ужин: белок и клетчатка. Также рыба / мясо / птица и овощи. Гарнир из круп или макарон исключаем. Чтобы не срываться, в холодильнике всегда должна быть нормальная еда. Не должно быть больших перерывов в приеме пищи, 3-4 часа, максимум 5. Когда человек сильно голоден, то может съесть лишнего. Берите с собой еду в контейнере. Чтобы не есть потом всякое "мусор". Мне иногда приходится есть в машине, потому, что никогда заехать домой. Я просто останавливаюсь, открываю контейнер и им: 5-10 минут — и я сыта. Попробуйте в таком простом режиме питания провести месяц. Даю вам 100% гарантию, что вес снизится на 2-3 кг. Ранее нутрициолог дала рецепт, который поможет очистить кишечник в домашних условиях.