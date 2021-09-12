Лукашенко не планирует поддерживать связь с западными партнерами из-за санкций. Решать вопрос с миграционной кризисом, по его мнению, также придется Запада. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Белта. "Хотите жить безопасно — приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотических людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", — заявил Лукашенко. Также он отметил, что в санкциях против Беларуси нет смысла, поскольку республику, якобы, не волнуют новые ограничения. "Хотите помощи — обращайтесь достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми", — добавил Лукашенко. Миграционная кризис на европейской границе, по мнению Лукашенко, также остается проблемой Запада, а не Беларуси.