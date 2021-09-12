Немецкие социал-демократы (СДПГ) значительно опережают консервативный блок Армина Лашета. Опрос проведен накануне теледебатов в воскресенье между тремя основными кандидатами на место Ангелы Меркель на посту канцлера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. За две недели до национальных выборов, опросы INSA для Bild am Sonntag дает СДПГ 26%, что на один пункт выше, чем неделю назад, и является самым высоким рейтингом С июня 2017 года. Рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) не изменился и составил 20%, а "зеленые" упали на 1 пункт до 15%. Консерваторам не хватает силы Меркель, после четырех побед на выборах и 16 лет руководства крупнейшей экономикой Европы больше не баллотируется. За последние три месяца ХДС потерял по большинству опросов 8-9 процентных пунктов. Согласно опросам, представитель СДПГ Олаф Шольц выиграл первые теледебаты две недели назад, до сих пор остается самым популярным из кандидатов на пост канцлера. Большинство экспертов считают, что трехсторонняя коалиция является наиболее вероятным результатом выборов — сценарий, на согласование которого может уйти несколько месяцев, в течение которых Меркель остается канцлером. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последней речью в Бундестаге перед парламентскими выборами. В ней она провела кампанию за федеральное правительство во главе с Христианско-демократическим союзом (ХДС), а также предостерегла от формирования левой коалиции.