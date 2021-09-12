Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарський посетил Корсунь-Шевченковский на День города. По его словам, вся Черкасская область является сердцем и олицетворением Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Стрихарського в Facebook. "Есть места в Украине, которые посещаешь с большим удовольствием и потом ожидаешь новой встречи. Черкасская сама по себе является сердцем и олицетворением Украины, но и в ней есть города и села, в которых живут древняя история, богатое культурное наследие и сам дух украинской земли ", — написал Андрей Стрихарський. Он также заверил, что приложит все усилия, чтобы поддержать позитивные изменения, которые происходят в обществе Корсунь-Шевченковского, а также поддержит инициативы людей, направленные на развитие города и улучшение благосостояния его жителей. "Десятки встреч с избирателями сегодня вселили в меня уверенность в светлое будущее, которое ожидает этот славный город", — добавил нардеп. Есть места в Украине, которые посещаешь с большим удовольствием и потом ожидаешь новой встречи. Черкасская сама по себе является сердцем … Posted by Андрей Стрихарський on Saturday, September 11, 2021 "Искренне желаю всем жителям Корсунь-Шевченковского семейного уюта, благополучия, крепкого здоровья! Пусть Господь хранит наши семьи! Пусть сбываются светлые мечты, реализуются хорошие планы! Пусть цветет наш город в успехах своих жителей, в радостных улыбках детей", — резюмировал Стрихарський. Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявлял, что в Украине занялись разработкой законопроекта по реформе сферы захоронения.