Великобритания может начать программу массовой ревакцинации уже в сентябре. Это будет зависеть от решения экспертов Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI). Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, страна принимает соответствующие меры из-за ослабления иммунитета у пожилых и уязвимых людей.

"Так, например, всего неделю назад я объявил, что людям с ослабленным иммунитетом следует сделать третий укол как часть основного лечения. Это уже началось. Что касается общей бустерной программы, мы попросили JCVI изучить это", — отметил Джавид.

Месяц назад эксперты JCVI поддержали идею введения ревакцинации, однако попросили дать немного больше времени, чтобы более подробно изучить предложение.

Джавид добавил, что рассчитывает на то, что программа ревакцинации в стране начнется уже в этом месяце.