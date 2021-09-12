Фотографы, работающие в зоне отчуждения в Чернобыле, собрали яркие снимки редких и не очень, но так же уникальных, животных, вольготно себя чувствуют там. Красочные кадры появились в Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника. "Наслаждайтесь последним летним теплом и с улыбкой встречайте оранжевую осень с плодами, урожаем и утренним теплым чаем! На фото — олени благородные (Cervus elaphus)", — подписанный кадр с животными.

Фото: Виктор Кучинский (facebook.com/zapovidnyk2018) Появляются в заповедной зоне также последние представители диких быков в Европе — зубры. Они заходят сюда с полесского государственного радиационно-экологического заповедника (Беларусь). "Зубр или европейский бизон является крупнейшей наземной животным Европы. Его физические показатели впечатляют: высота в холке — около 180 см, масса — от 400 до 900 кг.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018 Еще одним ярким представителем Чернобыльской фауны является хищная птица — ястреб. "Ястреб большой (Accipiter gentilis) — самый крупный вид из рода ястребиных, Типичный лесной житель. Он выбирает леса любого типа с высокими деревьями. Места — достаточно привычные, но он редко попадается на глаза из-за своей скрытность", — подписаны кадры.

Фото: Станислав Гуменюк (facebook.com/zapovidnyk2018) Конечно, как же не вспомнить волков, которым также отлично живется в заповеднике.

Фото: Дмитрий Комаровский (facebook.com/zapovidnyk2018) Ранее мы писали, как самый птица купается в пруду-охладителе реактора Чернобыльской АЭС.