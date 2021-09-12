В воскресенье, 12 сентября в Киеве состоится легкоатлетический пробег "Киевская Десятка — 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение движения транспорта. Кроме того, ограничат движение транспорта Гаванскому мосту в связи с проведением съемок фильма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА. В связи с проведением пробега 12 сентября с 08:00 до 12:00 в городе ограничат движение: ул. Саксаганского; просп. Победы (в направлении центра) На частях улиц, прилегающих к маршруту: Эспланадной; Шота Руставели; Большой Васильковской; Антоновича; Владимирской; Тарасовской; Паньковской; Льва Толстого; Симона Петлюры; Шолуденко; переулке Политехническом; Академика Янгеля; пушечной; выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других. Кроме того, 12 сентября с 04:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта Гаванскому мосту в связи с проведением съемок фильма. На время перекрытия движения транспорта на Гаванском мосту будут внесены изменения в путь следования автобусного маршрута № 114. Движение автобусов будет организовано движение от ул. Милославской до ул. Набережно-Рыбацкой по собственному маршруту, далее — ул. Электриков — ул. Межигорская — ул. Набережно-Луговая — ул. Набережно-Крещатицкая, дальше по собственному маршруту.