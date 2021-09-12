В Киеве обнаружили опасные конфеты, в которых завышены содержание транзитных кислот. Сладости были обнаружены 3 сентября, и в Держпродспоживслужби напомнили о необходимости изъятия продукции, несоответствующей стандартам. Об этом передает пресс-служба ведомства. Производитель сладости в-ТМ "Риконд". Содержание вещества в шоколадных конфетах не соответствует норме. Сообщается, что эти сладости экспортировались из Украины через город Ровно в Литву. Экспортер: ДПФ "ЭКОТЕХНИКА-М", их офис находится в Киеве. "Информационное сообщение от 3 сентября 2021 полученное по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах", — говорится в сообщении. В Держпродспоживслужби напомнили, что процедура изъятия продукции, не соответствующей требованиям, должна проводиться немедленно с информированием в срок не менее двух рабочих дней. Какие сладости были изъяты не сообщается, но на иллюстрации, приведенной пресс-службой ведомства, показаны шоколадные конфеты "Мальва".

Фото: в Киеве нашли опасные конфеты (kyiv-dpss.gov.ua) Ранее мы писали, что в Украине появился опасный энергетик. Продукцию требуют изъять из магазинов. Также эксперты рассказали, как отличить настоящее сгущенное молоко от фальсификата.