В субботу, в континентальной части Китая было зафиксировано 20 новых случаев локального заражения COVID-19. Все они были обнаружены в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Синьхуа". По данным государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в тот день также было зарегистрировано 26 новых завозных случаев "Новые пациенты с подозрением на заражение коронавируса нового типа и новые летальные случаи от COVID — 19 в тот день в континентальной части страны отсутствовали", — говорится в сообщении. Отметим, последняя вспышка COVID-19 в стране был зафиксирован 20 июля среди работников аэропорта в восточном городе Нанкин. В них обнаружили заражения новым штаммом коронавируса "Дельта". После чего более 1200 человек в Китае были инфицированы, однако не все из них заразились "Дельта" -штамом. Эта вспышка побудил власть ввести по всей стране меры по борьбе с эпидемией, включая массовое тестирование миллионов людей, а также ограничения на поездки.