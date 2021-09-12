В течение сегодняшнего дня в Украине сохранится теплая погода. Осадков не прогнозируют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине Сегодня на всей территории страны сохранится температура воздуха на уровне + 25-27 градусов. Прохладнее будет в западных областях, где прогнозируют + 23-25 градусов. Ночью теплое будет в южных областях + 14-16 градусов. Прохладнее в восточных и центральных + 11-13 градусов. В северных и западных областях ночные показатели термометров опустятся до + 9-11 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня будет солнечно и ясно. Температура воздуха там прогреется до + 23-25 градусов днем. Ночью опустится до + 11-13 градусов.