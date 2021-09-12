Осенью на дорогах может стать опасно из-за дождей, опавшие листья и резкие перепады температур. Также могут доставить неприятности и туманы. Такие условия затрудняют езду на автомобилях. Как водителям правильно передвигаться осенью, рассказали в ТСН.Авто. Передвигаться на автомобиле осенью при падении листьев и дождей нужно осторожно и соблюдать все правила безопасности. Опавшие листья на дороге могут сильно ухудшить сцепление автомобиля с дорогой, поэтому такие участки дороги нужно проезжать очень осторожно, без высоких скоростей и резкого торможения. Во время дождя дорога становится скользкой, поскольку на проезжей части образуется водяная пленка. Нельзя в такие периоды совершать резкие маневры и экстренно тормозить. Не стоит и превышать скоростные режимы, а желательно — сбрасывать скорость до минимума. Тормозить в такую погоду нужно плавно и медленно. -За резких перепадов температуры тоже могут возникнуть проблемы. Ночью температура может падать до 0 градусов, а днем снова прогреваться до +20 градусов. По ночам из-за низкой температуры и сильную влажность на дорогах может появиться очень тонкий слой льда, который увидеть довольно сложно. Будьте осторожны, когда выезжаете на автомобиле рано утром и следуйте дистанции в потоке машин. На скользкой дороге нужно обязательно придерживаться этого правила, чтобы успеть затормозить перед автомобилем, который едет впереди. Как рекомендуют эксперты, не стоит набирать скорость на мокром асфальте, а перед поворотом всегда нужно замедляться. Особенно стоит быть осторожными на слепых участках дороги или в незнакомых местах. Чтобы не потерять контроль над автомобилем, перед лужей нужно снизить скорость — это поможет колесам хорошо сцепиться с дорожным покрытием при попадании в воду. Летнюю резину в начале осени менять необязательно на зимнюю — в период дождей она может быть удобна, потому, что в ней есть специальные водоотводные каналы. Помните о том, что осенью темнеть на улицах начинает рано, а люди в это время только возвращаются домой и на улицах может быть жив и хаотическое движение. Снижайте скорость до 50-60 км / в час в таких районах городах. Важно! С 1 октября вне населенных пунктов нужно будет ездить с включенными фарами. Следует придерживаться этого правила и в городах во время дождя или тумана. Так не только вы будете лучше видеть дорогу, но и будете более заметными для других участников дорожного движения. Перед выездом из дома всегда проверяйте прогноз погоды, чтобы быть готовыми к резкому изменению погодных условий. Напомним, ранее мы писали о том, что водителям назвали идеальный пробег автомобиля — это надо знать при покупке. А также рассказывали о том, как могут наказать водителя за перевозку детей без автокресла.