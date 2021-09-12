Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы поставить вопрос оккупированных территорий. Российская сторона, со своей стороны, готова это обсуждать. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя президента Сергея Никифорова в программе "Взгляд с Банковой". "Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку дня этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украина? Потому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в пределах нейтральной территории ", — заявил Никифоров. По словам представителя президента, вопрос встречи лидеров РФ и Украины ведутся, однако все будет зависеть от решения России. "Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встречи на каком уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы это самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России — согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять ", — добавил Никифоров. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Российская Федерация не планирует поднимать вопрос оккупации территорий Украины во время возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.