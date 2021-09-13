Сегодня, 13 сентября, нет всемирных или международных праздников, но во многих государствах отмечают свои национальные значимые даты.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.

К примеру, сегодня в Южной Корее отмечают осенний праздник Чхусок — день полнолуния. Чхусок отмечается в 15-й день 8-го лунного месяца. Чхусок наряду с Соллаль является одним из самых важных праздников в году, это праздник урожая и благодарности земле за ее щедрость. Люди приезжают в дома своих родителей, чтобы провести вместе этот праздник.

А в Китае отмечают Чжунцю — праздник Луны и урожая. Дата праздника уникальна для каждого года, но в этом году она приходится на 13 сентября. Чжунцю как праздник зародился в эпоху династии Тан, сейчас он занимает важное место в китайском календаре — это день поклонения богу Луны. По традиции в этот день китайцы едят особые сладкие пирожки и читают стихи при свете Луны. Лунные лепешки напоминают о восстании китайского народа против монгольских завоевателей — много веков назад маленькие записки, запеченные в такие пирожки, призывали к бунту и неповиновению захватчикам.

В церкви 13 сентября почитается память святого Куприяна Карфагенского, который жил в III веке и был известен как епископ Карфагена.

Кроме того, в этот день отмечают:

Фестиваль пиццы в Неаполе

Праздник сбора винограда в Румынии

Народные приметы

Если журавли летят по небу неспешно, то осень будет продолжительной и теплой. Если журавли летят на юг не клином, а поодиночке, нужно ждать неурожая в следующем году.

Напомним, 12 сентября православные христиане отмечают День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.