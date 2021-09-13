Россиянин Дмитрий Староверов, который переехал жить в Одессу, начал публично выступать против территориальной целостности Украины.

В сети было опубликовано скандальное видео, на котором записана часть трансляции с участием Староверова на сервисе Twitch. Россиянин заявил, что Одесса – это не Украина.

Разговаривая онлайн с таким же адептом «русского мира», Староверов рассказал, что некоторое время жил в Киеве, где работал на кассе в одном из супермаркетов. Но потом переехал в Одессу, где у него никто не требует переходить на украинский и вообще никто не говорит на государственном языке. Поэтому он чувствует себя в этом городе просто «прекрасно».

«Одесса – это не Украина. Здесь по-украински вообще никто не разговаривает. Это кайф. Я в Киеве на кассе работал, потом переехал. Здесь прекрасно, прекрасно «, – заявил Староверов.

Он утверждает, что чувствует себя здесь со своими пророссийскими взглядами, по его же словам, очень хорошо.

И совершенно не боится свободно на широкую аудиторию выступать против территориальной целостности Украины, называя Одессу российским городом.

Как мы уже рассказывали ранее, народный депутат от группы «Довіра» Сергей Шахов на заседании Верховной Рады расхваливал оккупантов Донбасса.

А в школьном дневнике, который продается в Украине, обнаружили возмутительный контент. Ленина в нем назвали революционером и мыслителем, а Тимати — «настоящим хищником».