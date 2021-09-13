Сумму гарантирования депозитов в Украине хотят повысить с 200 тысяч гривен до 600 тысяч гривен.

Как пишет Обозреватель, идею повысить сумму выплаты, которую вкладчикам-физлицам (не бизнесу) вернут в любом случае, поддержал Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект № 5542-1. Депутаты уже направили к документу 246 поправок. Одним из авторов проекта закона стал глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

Депутаты также планируют отменить 100% гарантию на выплаты вкладов в Ощадбанке. «Ощадбанк» будет постепенно становиться полноценным участником системы гарантирования. При этом новые правила гарантирования вкладов в Ощадбанке будут распространяться только на новые депозиты. Тем, кто уже держит сбережения в нем, переживать не следует. По крайней мере, до истечения срока договора о депозите.

Документ предусматривает, что предельная сумма выплат вкладчикам банков будет повышаться до 400 тысяч гривен – к 31 декабря 2022 года, до 600 тысяч гривен – с 1 января 2023 года.

В законопроекте указано, что такое повышение возможно при соблюдении важных условий – поддержании финансовой устойчивости ФГВФЛ, устранения долгов Фонда перед государством и укрепления банковской системы в целом. То есть если Фонд посчитают недостаточно «крепким», повышения может и не быть.

В Украине серьезно изменили порядок назначения жилищных субсидий. Согласно новым правилам, которые ввели в действие с 1 мая, лишить выплат могут украинцев с депозитом в банке, а также при покупке валюты.

Как сообщалось ранее, уровень и динамика валовых национальных сбережений определяют возможности экономических субъектов вкладывать средства в те или иные виды финансовых и нефинансовых активов, включая банковские депозиты.