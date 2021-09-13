В Украине 14 сентября, ожидается снижение температуры воздуха. Прохладнее всего будет в центре и на западе страны.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра.

14 сентября, Украина будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура воздуха существенно снизится. Дожди в этот день возможны в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

На востоке страны будет сухо и до +27, в центре до +22. На юге ожидается солнечная погода, температура воздуха достигнет 28 градусов. На западе дождей синоптики не прогнозируют, температура воздуха — до +21 градуса.

Отметим, ранее известный синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Киеве в четверг, 12 сентября, погода получит метеорологический Оскар – будет солнечно, сухо и около 28 градусов. В пятницу, 13 сентября, солнечная погода продлится. А вот в субботу и воскресенье, к сожалению, Украину ждет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание.

Напомним, по ее же прогнозу, в субботу, 14 сентября, диктат антициклона нарушит холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди на запад и север Украины, а также ощутимое снижение температуры воздуха.

Ранее синоптики дали долгосрочный прогноз на сентябрь — средняя месячная температура воздуха составит плюс 12-19 градусов, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября.