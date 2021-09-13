Верховная Рада приняла в первом чтении проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства», который изменит жизнь тысяч пенсионеров.

Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

«9 сентября Верховная Рада фантастическими 317 голосами поддержала наш законопроект об индексации пенсий по общим правилам для всех. В этом же законопроекте возвращается дата ежегодной индексации – 1 марта. Она должна быть зафиксирована в законе, а не корректироваться ежегодно вручную политиками.

Этот законопроект исправляет ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации. Цена этой ошибки – качество жизни почти полумиллиона пенсионеров, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше», – пояснила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Чиновник отметила, что в солидарной системе нужно исправлять еще достаточно несправедливостей, но это очень важное системное начало в наведении порядка.

Кроме того, в результате реализации комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в Украине выросла за полтора года почти на 25% или 784 гривен и составляет 3 867 гривен против 3 082,98 гривен на 1 января 2020 года.

«На начало 2020 года людей, которые получали низкие пенсии, меньше 2 тысяч гривен, было 4 миллиона. На июль 2021 года пенсии повышены сверх этого предела для 2,3 миллиона человек и планируется, что с середины 2022 года для всех пенсионеров размер пенсии будет составлять более 2 тысяч гривен. При этом за последние полтора года более чем на 50% увеличилось количество пенсионеров, которые получают пенсию от 3 тысяч грн до 4 тысяч грн», – отметили в Минсоцполитики.

А уже с 1 октября начнется выплата ежемесячной компенсации для более 1 миллиона человек в возрасте от 75 до 80 лет.

Учитывая, что такие выплаты осуществляются для лиц старше 80 лет, общая численность лиц, охваченных этой программой, составит 2,4 миллиона человек. Минсоцполитики подготовило и направило в Кабинет Министров проект постановления о включении в 2022 году в инициированную Президентом Украины программу ежемесячных доплат пожилым гражданам в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров».

Как мы уже рассказывали ранее, в Минсоцполитики разработали пять уровней поддержки пенсионеров, среди них предусматриваются гибкие системы обеспечения.

Тем временем, несмотря на повышение прожиточного минимума и размера минимальной пенсии, некоторые украинцы заметили, что размер их социальных выплат уменьшился.