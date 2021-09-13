Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил изменения в постановление о карантине.

Ожидалось, что правительство внесет изменения в правила карантина, в частности, в части привилегий для вакцинированных украинцев.

Первые подробности сообщил источник в Кабмине, передает издание РБК.

На данный момент, подробности неизвестны. Кабинет министров еще не публиковал решение об изменениях в карантине.

Согласно тому, что ранее анонсировало правительство, нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от COVID населения, а также для учреждений с вакцинированными работниками.

Также Кабмин планировал ввести новый вид COVID-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине введут внутренние сертификаты о вакцинации от COVID-19, они будут двух образцов — зеленого и желтого.