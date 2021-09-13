Правительство Украины намерено пересмотреть «карантинное» постановление и готовит некоторые изменения, которые будут способствовать сдерживанию распространению COVID-19 в стране. В том числе, речь идет и о ряде привилегий для тех коллективов, где работники вакцинировались и соблюдают противоэпидемиологические ограничения.

Подробности сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, изменения в документ будут означать, что при введении в том или ином регионе «желтой» или «красной» зоны эпидемической опасности, ограничения не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты, свидетельствующие о полном курсе вакцинации.

Не планируется ограничивать работу там, где посетители и работники будут предоставлять действительные в течение 72 часов отрицательные ПЦР-тесты или справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев инфекции.

«Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию в стране и сохранить экономическую активность ряда предприятий», – утверждает министр здравоохранения Виктор Ляшко .

Отметим, на сегодняшний день, наиболее критическая ситуация зафиксирована в: Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. В этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилась на 60%.

Как мы уже рассказывали ранее, подавляющее большинство (56,5%) украинцев не планируют в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19. Собираются сделать прививку только 25,1% опрошенных.

А тем временем, в стационары попадают люди, который привиты одной либо двумя дозами вакцины.