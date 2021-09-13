Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерениях разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

Об этом Лукашенко заявил во время визита на полигон в рамках военных учений «Запад-2021», пишет БЕЛТА.

Он заявил, что Беларусь намерена купить у России вооружение на общую сумму более 1 млрд долларов США.

«В том числе я ему (российскому президенту Владимиру Путину, — ред.) еще раз напомнил о С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас добавилось и южное направление. Мы с белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет… мы должны готовиться — 1200 км границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы как раз говорили о том, что С-400 нам очень пригодятся. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам», – сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко не планирует поддерживать связь с западными партнерами из-за санкций. Решать вопрос с миграционной кризисом, по его мнению, также придется Западу.

Операцию по захвату российских наемников из ЧВК «Вагнера» подготовили именно украинские спецслужбы. Даже провал операции показал, что разведчики из Украины достаточно компетентны, чтобы победить российских. Журналист издания Bellingcat Христо Грозев предположил, что Александру Лукашенко на тот момент нужен был какой-то обмен. Опираясь на него, белорусский диктатор мог отдать Украине задержанных наемников.