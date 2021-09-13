Появились новые подробности странной смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца, который умер после конфликта с правоохранителем в доме экс-таможенника 11 сентября.

Как пишет Обозреватель, дело о смерти судьи в селе Погребы квалифицировали по статье об умышленном убийстве. Фигурантов, которые могли быть к этому причастны, продолжают опрашивать.

Отметим, мертвым Писанца нашли на полу гостиной дома Петра Онопенко – бывшего замглавы Государственной таможенной службы. На одежде погибшего были пятна, вероятно, крови. В то же время визуальных следов насилия на нем не заметили, нос и череп не были повреждении.

Тело мужчины направили на экспертизу для установления причины смерти. Известно, что во время осмотра места происшествия специалисты обнаружили следы похожего на кровь вещества бурого цвета. В частности, на полу рядом с трупом, выключателе света и в кухне.

Участники происшествия рассказали о словесной перепалке, которая при употреблении спиртного возникла между судьей и следователем Соломенского РУП ГУНП в Киеве Хоменко. По их словам, Писанец нанес оппоненту удар рукой по лицу и на этом конфликт якобы был исчерпан.

Онопенко и Хоменко говорят, что после этого товарищи еще в течение 40 минут распивали алкоголь, но внезапно у Писанца из носа пошла кровь, он начал терять равновесие и рукой задел вазу со стола, которая упала и разбилась. Сам судья тоже упал на пол, а его лицо начало синеть. Товарищи заверили, что пытались оказать ему первую медпомощь, и как раз в этот момент к дому приехали сын и зять покойного. Медики лишь констатировали смерть 53-летнего судьи.

Издание отмечает, что изначально правоохранитель и экс-таможенник говорили, что Писанец споткнулся о вазу и упал на пол после конфликта (о заминке в 40 минут не упоминалось).

Как сообщалось ранее, в отделении полиции Черноморска (Одесская область) 11 сентября скончался 39-летний местный житель.