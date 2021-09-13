Подавляющее большинство (56,5%) украинцев не планируют в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19. Собираются сделать прививку только 25,1% опрошенных.

Соответствующие данные показывает опрос, который провел фонд «Демократические инициативы».

Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 почти идентичную с официальной статистикой, которая составляет 18,4% взрослого населения страны.

Социологи обращают внимание на то, что показатели нежелания вакцинироваться в Украине — одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов.

Напомним, в Харьковской области работники частной лаборатории и представители туристического агентства организовали схему с фальшивыми ПЦР-тестами на COVID-19. При этом ложная информация потом вносилась в приложение «Дій вдома».

В Украине введут внутренние сертификаты о вакцинации от COVID-19, они будут двух образцов — зеленого и желтого.