Погода в Украине сегодня, 13 сентября, будет солнечной и безоблачной. Средняя температура воздуха днем будет около 25 градусов.

Как передает новостной портал Завтра на западе страны синоптики прогнозируют от 23 до 30 градусов днем, а ночью температура опустится до 10.

На Севере ожидается до 27 градусов, в Киеве от 25 днем и до 9 ночью.

В восточных областях Украины ожидается солнце, температура также поднимется до 27 градусов днем, а ночью станет прохладнее — до 9.

На юге страны ночью будет теплее — до 16 градусов, а днем температура дойдет до 29.Погода в сентябре в Украине будет теплой, а зима будет ощущаться как прохладная осень. Дожди могут пойти в конце месяца.

Согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода в Украине осенью будет теплой вплоть до 2025 года.

Напомним, что появился прогноз на месяц магнитных бурь.

Также NASA отправляет на Марс велосипед Perseverance.

Ранее сообщалось, что Крыму грозит новая катастрофа из-за нехватки воды.