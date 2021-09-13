Российский рэпер Моргенштерн несмотря ни на что, не намерен отменять свои выступления в Украине. Как утверждают юристы российского артиста — нет причин, по которым концерты могут сорваться.

В то же время, в СБУ считают, что любые гастроли Моргенштерна на территории Украины — запрещены.

Подробности передает издание Интерфакс-Украина.

Так, команда Моргенштерна считает, что пока рэпер поет, а не презентует пропагандистские российские фильмы, претензий к нему быть не может. Украинская сторона с этим не согласна.

«Пребывание лица в списке Минкульта автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Следовательно, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины — запрещены», — отвечают в СБУ.

Объяснили в СБУ и тот факт, что в «черный» список Минкультуры Моргенштерн попал под своей старой фамилией — Валеев. Служба уточнила, что в своих рекомендациях к списку персон, угрожающих безопасности Украины, упоминала обе фамилии: и Валеева, и Моргенштерна.

Напомним, Моргенштерна внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины еще в апреле 2021 года. Поводом стало творчество рэпера. Эксперты-лингвисты нашли там культ насилия, жестокости, упоминания о наркотиках и психотропных веществах.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине внесли в «черный список» еще ряд российских знаменитостей. В список попали певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), актеры Вера Алентова, Евгений Александров и другие.

А также, российский исполнитель Баста, который со скандалом приехал с гастролями в Украине, успешно дал концерт в Одессе.