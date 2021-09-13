Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возле границы с Украиной с белорусской стороны появятся ракетные комплексы С-400, которые должны поставить из России по поручению президента РФ Владимира Путина.

Эксперт Виктор Таран рассказал, какие последствия развертывания данного вооружения могут быть для Украины, передает Украина 24.

По его словам, взамен на оружие Беларусь отдаст России свой суверенитет. Он отметил, что это и нефтеперерабатывающие заводы, которые есть в Беларуси, и стратегические объекты.

«Конечно, своим суверенитетом. Давайте я как политтехнолог переведу. Мы сейчас получим кредит от России на 1 млрд долларов, который мы потом отдадим, скорее всего, нашими нефтеперерабатывающими заводами (это, по сути, единственное, что у них осталось), или нашими стратегическими военными базами. Одна база авиации, а вторая — стратегическое управление по навигации. Она находится ближе к Балтийскому морю. А на эти деньги мы покупаем технику и разместим ее на тысячекилометровой границе», — считает эксперт.

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Так, на эту базу уже прибыла военная авиация, которая способна за 20 минут долететь до Украины и совершить авиаудар. Таран считает, что в украинском МИД должны отреагировать на такие угрозы незамедлительно. Также он считает, что к данной ситуации необходимо привлечь европейское сообщество.

«На прошлой неделе на эту военную базу, о которой я упоминал, уже прилетели военные бомбардировщики, и если вы почитаете их технические характеристики, время подлета с базы до Киева — 15-20 минут для нанесения удара. У меня возникает очень простой вопрос: когда мы слышим такие заявления, не хочет ли господин Кулеба сделать ноту протеста или еще что-то? Я понимаю, что хорошо рассказывать, как нас ждут в ЕС, но пока мы до ЕС дойдем… Был такой фильм «Враг у ворот» российский, помните? Так вот, у нас тут опасность, и мне кажется, что сейчас именно то время, когда наши международные руководители, наш военный министр и президент должны сейчас ехать в Европу и поднимать вопрос и каким-то образом готовиться к этой агрессии», — сообщил Таран.

Как сообщалось ранее, Лукашенко не планирует поддерживать связь с западными партнерами из-за санкций. Решать вопрос с миграционной кризисом, по его мнению, также придется Западу.