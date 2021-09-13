В Донецкой области был задержан экс-боевик так называемой «ДНР«, который был «командиром» 2 мотострелкового взвода батальона «Оплот».

Подробности задержания обнародовала пресс-служба СБУ.

Пособником оккупантов оказался житель города Курахово. В 2014 -2015 годах он принимал участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области, а впоследствии вернулся на подконтрольную украинской власти территорию.

«Боевик признал свою вину и подтвердил пребывание в должности «командира» 2 мотострелкового взвода батальона «Оплот» так называемой «ДНР», а затем в должности «дежурного» так называемой «Русской православной армии». — рассказали в СБУ.

Злоумышленник предоставил правоохранителям информацию о других членах незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как мы уже рассказывали ранее, 12 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 27-летний матрос Артур Голуб.

А в Кремле заявили, что Владимир Путин не будет обсуждать на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским тему оккупированного Крыма, а также Донбасс.