По состоянию на конец августа 2021 года уже 14% опрошенных украинцев заявили, что перенесли COVID-19. Эти случаи были подтверждено документально.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы.

Отметим, эта цифра существенно больше данных официальной статистики, которые подтверждают заражение коронавирусной инфекцией у, максимум, 7% населения Украины.

Эксперты предполагают, что респонденты отмечали подтвержденные результаты других диагностик, кроме ПЦР-тестов (экспресс-тесты, результаты КТ и др).

А общее количество респондентов, заявивших, что болели COVID-19, с или без официального подтверждения близко к цифре исследований Центра общественного здоровья. В нем сообщалось о 40% населения с антителами к COVID SARS-CoV-2 по состоянию на июнь-июль 2021 года.

Опрос проведен фондом Демократические инициативы совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как мы уже рассказывали ранее, подавляющее большинство (56,5%) украинцев не планируют в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19. Собираются сделать прививку только 25,1% опрошенных.