Причиной отравления школьников в Хмельницком стала инфекция. У нескольких работников пищеблока учебного заведения обнаружили золотистый стафилококк.

Подробности опубликованы на сайте Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

На данный момент в больницах остаются 15 человек – 14 детей и один взрослый, еще 78 – на амбулаторном лечении.

«По состоянию на 13 сентября, установлен источник возбудителя (у четырех работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)», – указано в сообщении.

Инфекция обнаружена в трех из 12 образцов блюд и в 27 из 60 образцов смывов.

Во время вспышки заболели 92 ученика младших классов и 1 мать, заразившаяся контактно-бытовым путем от своего ребенка.

А также, школа-детский сад №1 в Хмельницком после массового отравления перешла дистанционное обучение.

Как мы уже рассказывали ранее, в Одесской области произошло массовое отравление в областной клинической детской больнице.

Также, стало известно о массовом отравлении в детском спортивном лагере в Яблуница Ивано-Франковской области.