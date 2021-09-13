В Украине с 1 октября тарифы на отопление увеличатся до 40%, зависимо от населенного пункта и предприятия. Также изменятся цены на горячую воду и электроэнергию.

Как известно, тарифы на электроэнергию решили снизить. Несмотря на то, что экономически обоснованная стоимость выросла, Кабмин снизил с 1 октября тарифы на электроэнергию с 1,68 до 1,44 грн. Цена снизится для большинства украинцев. Однако тем семьям, которые используют от 250 кВт*час ток, за каждый следующий кВт*час будут платить по старой цене – 1,68 грн, передает Обозреватель.

Издание при этом отмечает, что фактически речь идет о том, что стоимость снизится, на самом деле, к примеру, в октябре 2020-го стоимость тока была меньше, чем в октябре 2021-го. И вот почему:

около 40% семей использует до 100 кВт*час электроэнергии в месяц;

в прошлом году за первые 100 кВт*час нужно было платить всего 90 грн;

с января по октябрь 2021-го за 100 кВт*час нужно платить 168 грн;

с октября придется отдать 144 грн, что на 54 грн больше, чем в прошлом году.

Однако самое ощутимое подорожание ожидается в тарифах на отопление и горячую воду. Из-за резкого скачка цен на газ расходы производителей тепла и горячей воды выросли на 15-70%, зависимо от предприятия и структуры расходов.

Для примера, в Киеве, согласно предложения местной власти, отопление двухкомнатной квартиры (при расходе в 1,5 Гкал в зимний месяц) подорожает с 2,5 до 3,6 тыс. грн. В то же время, к примеру, «Нововолынсктеплокоммунэнерго» предлагает увеличить тарифы на 18,4% (в таком случае 1,5 Гкал подорожают с 2,8 до 3,3 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, тарифы на отопление и горячую воду после отмены ПСО могут подорожать на 30-70%. При этом в правительстве настаивают, что для местных властей создали все условия, чтобы отопление не дорожало. Эксперты отмечают, что если отопительный сезон будет не полным, гражданам придется мерзнуть, а если расходы возьмет на себя бизнес – это отразится на конечной цене товаров и услуг. Другими словами, от сохранения старых цен в платежках граждане не особо выиграют.