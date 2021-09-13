Известная украинская певица Мята ошарашила признанием — ее сын пережил инсульт в возрасте четырех лет.

Об трагическом происшествии артистка впервые рассказала в программе «Звездный путь».

По словам женщины, в 4 года у ее сына вдруг началось обратное развитие. И только после долгих месяцев обследований, поисков врачей и наконец был поставлен диагноз.

«Поражение головного мозга. У него на головном мозге два рубца — то есть это как инсульт случился, они не заживают. У нас таких детей даже негде было лечить в то время. Мы нашли единственную клинику и единственного врача, который правильно поставил диагноз. У нас когда-то были интернаты, и таких деток просто отдавали в такие школы-интернаты, закрывали, чтобы не видели. Что там делалось никто не знал», — рассказала певица.

После постановки диагноза, до 10 лет сын звезды Юра учился в частной школе, где были специалисты, которые могли работать с такими. А последние годы Юрий уже ходит в государственную школу в инклюзивный класс. Такие учебные заведения начали появляться в нашей стране совсем недавно.

Но несмотря на внедренную в Украине программу инклюзивного образования, певица Мята с прискорбием отмечает — школ, где могли бы учиться дети с особенностями развития у нас катастрофически мало.

«Нам не хватает специалистов, школ, каких-то центров. Даже если создают такие центры, то они стоят просто бешеных денег! Например, инклюзивная частная школа — это минимум 25 тысяч гривен в месяц. А добавьте еще лекарства, таблетки, уколы, реабилитологи, логопеды», — говорит певица.

Как мы уже рассказывали ранее, скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая «прославилась» поддержкой боевиков на Донбассе, получила гражданство так называемой «Донецкой народной республики».