Россия намерена упростить переселение жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Соответствующий проект указа разработало Министерство внутренних дел РФ.

Подробности опубликованы на сайте российской «Парламентской газеты».

Так, реализовать его намерены в рамках «программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом», которую инициировал президент страны-агрессора Владимира Путина.

«Проектом предлагается дополнить госпрограмму положением о том, что соотечественники, проживающие на отдельных территориях Донбасса, могут подать заявление об участии в программе и получить свидетельстве ее участника», – указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, основатель «Восточной правозащитной группы» (СПГ) Павел Лисянский заявил, что Москва до конца текущего года планирует выдать на Донбассе миллион российских паспортов.

А министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что РФ, таким образом, сможет заявлять о «русский мир» и объяснять якобы это «защита своих граждан».