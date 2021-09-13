Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Украине растет число людей, которые «ненавидят Россию».

Соответствующее заявление он сделал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

При этом, по его словам, несмотря на рост в Украине числа «людей, которые уже начинают ненавидеть Россию», и россияне, и украинцы — «родственники»:

«Вы сами знаете, какая сейчас у нас «дружба» с Украиной, но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом».

Ранее Песков подтвердил желание Москвы наладить отношения с Киевом.

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград российским чемпионам Олимпиады в Токио. В числе тех, кого награждал президент России Владимир Путин, была 24-летняя синхронистка Марина Голядкина, которая родилась в Донецке и до 2015 года выступала за сборную Украины. С началом оккупации, она сбежала в Россию. Она заявила, что счастлива, что может стоять рядом с Путиным и говорить, что защитила честь великой страны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал отношения с Украиной ненормальными и неестественными.

Москва может поставить в Беларусь до 2025 года вооружение более на чем 1 млрд долларов. Александр Лукашенко на военных учениях «Запад-2021» заявил, что Владимир Путин рассказывал ему о комплексах С-500.

