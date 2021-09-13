Вакцина Moderna оказалась более эффективной против штамма COVID Дельта, в сравнении с препаратами Pfizer и Johnson & Johnson. Однако, все три вакцины предотвращают госпитализацию и тяжелое течение болезни.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Института Регенштрайфа.

Так, эксперты из сети VISION Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) проанализировали более 32 000 медицинских обращений больных COVID-19 с девяти американских штатов в течение июня, июля и августа 2021 – именно в это время штамм Дельта стал самым распространенным вариантом COVID-19.

Результаты исследования показали, что не вакцинированные люди с коронавирусом в 5-7 раз чаще нуждаются в неотложной помощи или госпитализации, по сравнению с теми, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.

Они также проанализировали эффективность различных вакцин против COVID-19 среди взрослых людей в возрасте от 18 лет.

По результатам исследования в предотвращении госпитализации:

Moderna показала эффективность на 95%,

Pfizer – на 80%,

Johnson & Johnson – на 60%.

В избежании попадания в отделения неотложной помощи:

Moderna была эффективной на 92%,

Pfizer – на 77%,

Johnson & Johnson – на 65%.

Исследование также показало, что эффективность вакцины снижается у людей, старше 75 лет.

Несмотря на разную эффективность, все перечисленные вакцины обеспечивают защиту от коронавируса и снижают риск тяжелого течения болезни, утверждает автор исследования Шон Греннис, вице-президент Института Регенштрайфа по данным и аналитики.

«Эти реальные данные показывают, что вакцины остаются высокоэффективными средствами в уменьшении госпитализаций, связанных с COVID-19, и попадании в отделения неотложной помощи, даже при наличии нового штамма COVID-19. Вакцины против COVID-19 – это мощный инструмент борьбы с пандемией», – подчеркнул Шон Греннис.

Как мы уже рассказывали ранее, карантин в Украине вскоре ужесточат — страна перейдет из «зеленой» зоны в «желтую», но для вакцинированных введут привилегии.

Также напоминаем — вакцина не спасает от COVID-19 на все 100%, в стационары попадают люди, который привиты одной либо двумя дозами вакцины. Несмотря на это, вакцина помогает человеку легче перенести заболевание.