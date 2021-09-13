В аэропорту Праги (Чехия) задержали россиянина Александра Франчетти, который причастен к аннексии Крыма.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил спикер МИД Олег Николенко.

Секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик также заявил о задержании Франчетти: «Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной».

Николенко подчеркнул, что Украина работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине.

СМИ сообщают, что Франчетти в 2014 году способствовал оккупации полуострова, принимая участие в Крымской весне. Франчетти создал в Крыму группировку «Северный ветер», которая действовала в Севастополе — они якобы охраняли газопровод и линии электропередач, чтобы не допустить «диверсий».

Также россиянин признал, что он сотрудничал с российскими военными, передавая информацию напрямую командованию ВМФ России.

Известно, что Франчетти живет в Праге с конца 1990-х годов, у него есть чешский вид на жительство. В Чехии он работает фитнес-тренером. При этом он часто бывает в оккупированном Крыму. «Миротворец» сообщает, что у него есть медаль «За возвращение Крыма».

Накануне Окружной суд чешского города Пльзень приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима 27-летнего Лукаша Новачека — он в 2015 году участвовал в боевых действиях на востоке Украины вместе с пророссийскими сепаратистами.

А до этого пражский городской суд приговорил к 20 годам рецидивиста Иржи Урбанека за террористический акт и участие в террористической группе — он воевал на стороне боевиков «ДНР».